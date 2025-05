Destaque do Barcelona, Raphinha ressalta importância de empate com a Inter: "Resultado não é o pior"

Um dos destaques do Barcelona no empate com a Inter de Milão, nesta quarta-feira, o brasileiro Raphinha afirmou que o resultado não foi o pior. A equipe espanhola ficou no 3 a 3 com os italianos, no estádio Lluís Companys, na Espanha, pelo jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões.

O Barça viu a Inter abrir 2 a 0 no primeiro tempo, mas buscou o empate antes do intervalo. Na etapa final, a equipe teve que correr atrás do resultado mais uma vez. Agora, o mando de campo do jogo de volta é do time italiano.

"Importante sair com um resultado que permite tudo no jogo de volta. Vamos nos preparar para ir lá e garantir a classificação", afirmou Raphinha após o jogo.