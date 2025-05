Corinthians toma virada e perde em casa do Fortaleza pelo Brasileiro sub-20

Com um jogador a menos, o Corinthians foi derrotado pelo Fortaleza por 3 a 2, de virada, nesta quarta-feira, no Parque São Jorge, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro sub-20.

Com a derrota, o Corinthians mantém os mesmos nove pontos do início da rodada e ocupa a nona posição na tabela. Já a equipe cearense alcançou os 11 pontos e subiu para a sexta colocação.

O Corinthians volta a campo neste sábado para enfrentar o União São João, pela segunda rodada do Paulistão sub-20, às 15h (de Brasília), no Parque São Jorge. Pela próxima rodada do torneio nacional, o Fortaleza visita o Cuiabá na quarta-feira, também às 15h.