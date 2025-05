Conmebol pune Colo-Colo, e Fortaleza leva vitória na fase de grupos da Libertadores

Para finalizar, segundo o comunicado oficial, apenas 70 membros da delegação do Colo-Colo, 20 dirigentes da federação chilena, jornalistas credenciados, equipe de transmissão, gandulas, policiais, equipe médica e operadores do estádio poderão estar presentes nos jogos realizados no Chile durante a punição. A pena também vale para os duelos contra Racing e Atlético Bucaramanga, ainda pela fase de grupos.

Tragédia e caos no Monumental: entenda o ocorrido

A partida entre Colo-Colo e Fortaleza foi interrompida aos 24 minutos do segundo tempo, com o placar ainda em 0 a 0, após invasão de campo por parte da torcida chilena. O cancelamento foi motivado, segundo a Conmebol, pela "falta de garantias de segurança" por parte do clube e das autoridades locais.

A confusão teve início ainda fora do Estádio Monumental, em Santiago, quando torcedores sem ingresso tentaram forçar a entrada. A intervenção de uma possível viatura policial terminou em tragédia: dois torcedores (uma jovem de 18 anos e um garoto de 13) morreram.

O episódio gerou revolta nas arquibancadas. Parte da torcida do Colo-Colo começou a atirar objetos no campo e, logo em seguida, invadiu o gramado. Jogadores do Fortaleza correram para os vestiários. Segundo o CEO do clube brasileiro, Marcelo Paz, a decisão de suspender a partida foi tomada em conjunto com a segurança do estádio e a delegação cearense.