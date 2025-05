Brasileiro feminino: São Paulo perde do América-MG e é ultrapassado pelo Palmeiras

O São Paulo foi derrotado por 3 a 1 pelo América-MG nesta quarta-feira, no CFA Laudo Natel, em Cotia, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro feminino. Aline foi a autora do único gol tricolor na partida. Bia Menezes (contra), Soraya, de pênalti, e Rafa Levis balançaram as redes para o Coelho.

Com o resultado, o São Paulo perdeu a terceira colocação na tabela, sendo ultrapassado pelo rival Palmeiras, que nesta quarta-feira goleou o Juventude por 4 a 0.

Apesar do tropeço, o São Paulo ainda segue em uma situação estável no Campeonato Brasileiro feminino, já que não possui chances matemáticas de ao fim desta rodada deixar o G8, grupo que garante classificação para as quartas de final.