BID da CBF publica contrato de Payet com Vasco até julho

Nesta quarta-feira, o meia francês do Vasco, Dimitri Payet, de 38 anos, teve seu contrato prorrogado até julho de 2025 no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O vínculo com a equipe cruzmaltina tinha, inicialmente, validade até o dia 4 de maio.

Foto: Divulgação