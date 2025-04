Alex Santana fala sobre Dorival Júnior e projeta estreia do Corinthians na Copa do Brasil

O Corinthians inicia, nesta quarta-feira, sua caminhada em busca do quarto título de sua história na Copa do Brasil. O adversário do duelo marcado para as 21h30 (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, será o Novorizontino. A partida válida pela terceira fase da competição marcará a estreia de Dorival Júnior à frente da equipe alvinegra.

"A chegada do Dorival traz uma energia nova para o grupo. É um treinador muito respeitado e com um currículo cheio de títulos. Nesses primeiros contatos dele com o elenco, conseguimos sentir o quanto ele pode agregar para o grupo. Estou motivado e à disposição dele e de toda a comissão para ajudar e tenho certeza de que vamos evoluir bastante ao longo da temporada", disse Alex Santana, meio-campista do Timão.