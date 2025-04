Gaviões da Fiel cobra diretoria do Corinthians, após Conselho Deliberativo reprovar contas do clube

Nesta segunda-feira, 130 membros do Conselho Deliberativo reprovaram as contas relativas ao exercício de 2024, 73 integrantes aprovaram e outros seis se abstiveram. O órgão alega falta de transparência, aumento considerável do passivo do clube, prestação de contas incompleta, entre outros fatores, para reprovar as contas do Corinthians.

De acordo com o balanço que já havia sido apresentado pelo Corinthians, o clube aumentou o endividamento em R$ 829 milhões de 2023 para 2024, um valor bastante expressivo considerando que a dívida total agora está em R$ 2,5 bilhões.

"Lamentamos que o Conselho Deliberativo continue operando com um estatuto ultrapassado, sem responsabilizar administradores por seus erros, somado a uma postura passiva e politicamente alinhada a interesses particulares que colocam o futuro do Corinthians em risco", acrescentou a nota.

A torcida organizada ainda fez quatro perguntas para a diretoria do Timão: "Por que o passivo do Corinthians cresceu R$ 829 milhões em 2024? Qual é a justificativa para o déficit de R$ 181,7 milhões? Por que o clube não respondeu aos órgãos internos sobre as divergências contábeis? Quais critérios são usados na contratação de prestadores de serviço?".

Por fim, a Gaviões da Fiel garantiu que, "caso se confirme a irresponsabilidade no aumento da dívida" do Corinthians, estará na linha de frente "exigindo providências rigorosas". O grupo vai permanecer no Parque São Jorge ao longo da semana para "cobrar respostas e acompanhar os próximos passos".