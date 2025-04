Em meio à polêmica, Dudu é liberado do treino do Cruzeiro desta terça-feira

O Cruzeiro se reapresentou, nesta terça-feira, na Toca da Raposa 2 e iniciou a preparação para sua estreia na Copa do Brasil, contra o Vila Nova. O atacante Dudu, em meio a problemas internos, foi liberado da atividade.

Depois de questionar publicamente sua saída do time titular do Cruzeiro, Dudu não foi relacionado para a partida contra o Vasco, neste domingo, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Antes do duelo, Pedro Lourenço, dono da SAF do time mineiro, apareceu em um vídeo fazendo um gesto que indicava a saída do atacante da equipe.

O elenco cruzeirense teve folga na última segunda-feira e voltou aos treinos na Toca da Raposa na manhã desta terça-feira. De acordo com o site Central da Toca e a Itatiaia, Dudu não participou do exercício e vai seguir afastado até resolver sua situação com o clube.