Seleção Brasileira desembarca em Seicheles para Copa do Mundo de futebol de areia

Após 24h de viagens, a Seleção Brasileira foi celebrada no desembarque em Victória, capital de Seicheles. A população local demonstrou apoio aos atuais campeões, pedindo fotos aos jogadores e à comissão técnica.

"Fomos recebidos com uma calorosa recepção pela organização do Mundial, o que nos deixou extremamente felizes. Esse carinho todo deixou o nosso grupo ainda mais motivado para desempenhar um ótimo papel nessa Copa. O povo de Seicheles foi muito cordial na nossa chegada e faremos de tudo para retribuí-los com grandes jogo", disse o treinador Marco Octávio.

O primeiro treino da Seleção Brasileira em Seicheles será nesta terça-feira. No primeiro dia, o elenco e a comissão técnica irão descansar, mas se manterão ativos, visando a adaptação ao fuso horário local, que está sete horas à frente do horário de Brasília.

A Seleção Brasileira busca seu 16º título mundial de futebol de areia. Sob a chancela da Fifa, a Canarinho vai atrás da sétima conquista. Atuais campeões da categoria, a equipe de Marco Octávio tentará o primeiro bicampeonato mundial desde 2009.

Nesta sexta-feira, às 12h (de Brasília), a Canarinho estreia contra El Salvador, pela primeira rodada da fase de grupos. Além do adversário da América Central, a Seleção Brasileira ainda tem Itália e Omã no grupo D. As duas primeiras equipes da chave avançam às quartas de final.