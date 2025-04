Palmeiras anuncia renovação de contrato de Luighi; veja detalhes

O Palmeiras renovou, hoje, o contrato do atacante Luighi até o final de 2029. O vínculo antigo tinha validade até o final de 2028. O jogador de 18 anos é uma das promessas do clube e foi integrado ao time profissional nesta temporada.

"Estou muito feliz com essa renovação de contrato. É a realização de um sonho para qualquer garoto da base, qualquer garoto que veio de baixo como eu. Agora é dar continuidade. Estou muito feliz aqui no Palmeiras. Passa na cabeça uma história de tudo o que eu passei. Eu só tenho a agradecer ao meu pai e ao Palmeiras por sempre acreditarem em mim", disse.

Luighi chegou ao Palmeiras em 2016. Defendendo o clube desde o sub-11, conquistou títulos oficiais por todas as categorias de base do Verdão (do sub-11 ao sub-20). Em 2023, foi o artilheiro do sub-17 com 21 gols em 22 jogos, tendo estreado pelo sub-20 no segundo semestre. Pelo desempenho, foi convocado para defender a Seleção Brasileira no Mundial sub-17 daquele ano.