Inter x Maracanã-CE: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

Nesta terça-feira, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Internacional enfrenta o Maracanã-CE, às 19h (de Brasília), no Estádio Beira-Rio. O duelo terá transmissão do SporTV e do Premiere.

O Inter chega para a partida após vencer o Juventude no final de semana, pelo Campeonato Brasileiro. O Maracanã, por sua vez, iniciou a disputa da Série D nas últimas semanas com dois empates e busca surpreender a equipe gaúcha.