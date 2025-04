Escalação do São Paulo: Lucas se aproxima de retorno, mas seguirá como baixa na Copa do Brasil

A escalação do São Paulo para o duelo desta terça-feira, contra o Náutico, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil, não contará com o retorno de Lucas Moura.

Internamente havia a esperança de que o atacante tricolor, em transição após se recuperar de um trauma no joelho direito, retornasse ao time contra o Náutico, mas não deve ser relacionado para o duelo por precaução.

Nesta segunda-feira, o elenco do São Paulo realizou o único treinamento no CT da Barra Funda antes de encarar o Náutico. Lucas Moura treinou ao lado de seus companheiros com uma proteção no joelho direito, mostrando que está cada vez mais próximo de voltar a ficar à disposição.