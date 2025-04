Em série invicta pelo Novorizontino, Nathan Fogaça mira duelo com o Corinthians na Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, o Novorizontino vai receber o Corinthians pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. As duas equipes se enfrentam a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

Atacante do Tigre, Nathan Fogaça projeta o duelo: "Sabemos da importância desse jogo e estamos trabalhando forte para fazer uma grande partida. O grupo está muito focado. Vamos enfrentar uma equipe qualificada e precisamos estar preparados para competir em alto nível", disse o jogador.