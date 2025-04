Após quase mais de cinco meses, Botafogo anuncia retorno do lateral Marçal

Para continuar fazendo história! ???

Campeão da Libertadores e do Brasileirão, Marçal fala sobre o retorno ao Clube. O atleta, que tem identificação com a #GloriosaCamisa, valorizou os avanços do Botafogo ao longo dos últimos anos e a busca por novos objetivos. Seguimos juntos!... pic.twitter.com/7gauFMkMIF

? Botafogo F.R. (@Botafogo) April 28, 2025

O jogador comentou que após sua saída do Botafogo, recebeu algumas propostas, mas nenhuma delas "preenchia o vazio" que o Fogão havia deixado.

"A sensação de voltar é maravilhosa. Depois de um momento de indecisão no início do ano, recebi essa ligação ou mensagem do John e aí fiquei muito feliz. Para mim é como se eu não tivesse saído. Tive muitas propostas, mas nenhuma delas de fato preenchia esse vazio que o Botafogo estava deixando", declarou Marçal, à Botafogo TV.

Após a ligação de Textor, Marçal foi regularizado no BID ainda em março. Depois, voltou a treinar com o elenco botafoguense esperando seu anúncio oficial, ocorrido nesta segunda.