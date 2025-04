Vasco para em boa atuação de Cássio, perde para o Cruzeiro e amplia jejum no Brasileiro

O Vasco da Gama foi até o Parque do Sabiá, em Uberlândia, neste domingo, em busca de uma reação no Campeonato Brasileiro e os primeiros pontos como visitante. Mas apesar de criar as melhores oportunidades, especialmente no primeiro tempo, o time esbarrou em uma atuação de gala do goleiro Cássio e acabou derrotado pelo Cruzeiro por 1 a 0.

O resultado agrava o momento ruim da equipe, que chega a três rodadas sem vitória, e aumenta a pressão sobre o técnico Fábio Carille, hostilizado por parte da torcida ao fim do jogo.

As duas equipes entraram em campo precisando dar uma resposta. O Cruzeiro vinha de resultados inconsistentes, enquanto o Vasco, além do jejum no Brasileirão, carregava o empate frustrante contra o Lanús pela Sul-Americana. E foi o Gigante da Colina quem teve as chances mais claras para mudar o cenário, principalmente na etapa inicial.