Paulinho lamenta 'gol bobo' em derrota do Palmeiras: 'Faltou atenção'

O Palmeiras perdeu do Bahia, neste domingo, por 1 a 0, e viu sua sequência de sete vitórias consecutivas cair no Allianz Parque, em jogo da sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo marcou a primeira vez de Paulinho, no estádio palmeirense. O camisa 10 do Verdão

"Eu acho que a gente teve muito volume no segundo tempo, no primeiro tempo menos, mas no segundo tempo teve algumas modificações, eu entrei, o Estevão, o Roque, jogadores mais agudos... Tivemos muitas oportunidades para fazer o gol, mas tem dias que a bola não entra e tomamos um gol bobo, faltou atenção no final para tentar fechar os espaços. Fomos punidos com um gol, mas segue o trabalho, estamos bem na competição, na Libertadores também. Agora é levantar a cabeça e buscar mais nos próximos jogos", disse ao Premiere.

Paulinho ainda não havia atuado no Allianz Parque. Sua estreia, contra o Corinthians, foi na Arena Barueri. Depois, entrou contra o Internacional, no Beira-Rio. Enquanto foi poupado do duelo contra o Fortaleza, no Castelão e nem saiu do banco contra o Bolívar.