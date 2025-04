Palmeiras sofre gol no fim, é derrotado pelo Bahia e perde invencibilidade no Brasileirão

Neste domingo, o Palmeiras perdeu do Bahia, por 1 a 0, com gol nos acréscimos do segundo tempo. Kayky anotou o único gol do duelo da sexta rodada do Campeonato Brasileiro, que aconteceu no Allianz Parque. Dessa forma, o Verdão viu a sequência de sete vitórias seguidas ser interrompida.

Com este resultado, o Verdão perdeu a invencibilidade no Brasileirão e a liderança. Assim, a equipe de Abel Ferreira fica com 13 pontos, atrás do líder Flamengo, que tem 14. O Bahia chega a nove pontos, na sétima posição.

As equipes voltam a campo pela sétima rodada do Brasileirão no fim de semana. No sábado, o Bahia recebe o Botafogo, às 21 horas (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). No domingo, o Palmeiras enfrenta o Vasco, no Mané Garrincha, em Brasília (DF).