Memphis sente dores, é substituído no primeiro tempo e vira preocupação no Corinthians

O Corinthians ganhou uma preocupação a mais na derrota parcial para o Flamengo. Memphis Depay sentiu um problema físico e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo do confronto, válido pelo Campeonato Brasileiro.

Memphis Depay sentiu dores após uma entrada de Léo Ortiz aos 25 minutos da etapa inicial. O zagueiro do Flamengo foi disputar a bola e acertou a canela do atacante do Timão, que caiu no gramado com a mão na perna direita.

O holandês sinalizou a necessidade da troca ao banco de reservas e, aos 38 minutos, deixou o campo. O interino Orlando Ribeiro, então, promoveu a entrada do meia Igor Coronado.