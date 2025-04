Grêmio cede empate ao Vitória e segue no Z4 do Brasileirão

Neste domingo, o Grêmio amargou mais um resultado ruim pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor Gaúcho visitou o Vitória, no Barradão, em Salvador (BA), em jogo válido pela sexta rodada da liga nacional, e empatou em 1 a 1. Jemerson abriu o placar para o Grêmio, e Carlinhos deixou tudo igual para os donos da casa.

Com o resultado, o Grêmio segue na zona de rebaixamento. Os comandados de Mano Menezes ocupam a 18ª posição, com cinco pontos e apenas uma vitória. O time baiano figura na 16ª colocação, com seis unidades.

A equipe gaúcha vira a chave e passa a focar no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o time visita o CSA, em Maceió, às 21h30 (de Brasília). O Vitória volta a campo no sábado, às 18h30, contra o Ceará, no Castelão, pelo Brasileiro.