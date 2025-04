Fortaleza publica nota sobre gol anulado diante do Sport: "Inaceitável"

O empate entre Fortaleza e Sport em 0 a 0, no último sábado, ficou marcado por uma polêmica na arbitragem. Após revisão no VAR, Matheus Candançan anulou o gol marcado por Yago Pikachu, que daria a vitória para o Tricolor na Ilha do Retiro. Por meio de suas redes sociais, a equipe visitante se manifestou nas redes sociais criticando a decisão do juiz.

"O Brasileirão é um dos maiores campeonatos nacionais do mundo, um dos mais difíceis, e erros como esses são inaceitáveis. Sentimento de revolta que reflete nos atletas em campo e em toda a Nação Tricolor. É uma falha que, independente da situação que vive o futebol brasileiro, não pode acontecer em qualquer circunstância", diz a nota.