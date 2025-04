Com gol no fim, Corinthians vira sobre o Sertãozinho na estreia do Paulistão sub-20

Na tarde deste domingo, o sub-20 do Corinthians bateu o Sertãozinho, por 3 a 2, no Estádio Municipal Frederico Dalmaso, pela primeira rodada do Campeonato Paulista da categoria. Luiz Fernando, Vitinho e Lorenzo marcaram, enquanto Gabriel Moraes e Jaja viraram para os donos da casa.

Com o resultado,o Corinthians larga na competição com três pontos e na quinta poisção. Diante da derrota, o Sertãozinho é o décimo.

Agora, os dois times voltam a campo por competições diferentes. O Corinthians encara o Fortaleza nesta quarta-feira, às 15h (de Brasília), na Fazendinha, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. Já o Sertãozinho pega o Botafogo-SP fora de casa, no próximo sábado, também às 15h, pela segunda rodada do Paulista sub-20.