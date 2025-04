Bobadilla deve ganhar sequência no São Paulo com suspensão de Marcos Antônio

Damián Bobadilla deverá ganhar sequência como titular do São Paulo graças à suspensão de Marcos Antônio, fora do próximo compromisso da equipe no Campeonato Brasileiro, sexta-feira, contra o Fortaleza, após receber seu terceiro cartão amarelo neste sábado, no empate em 1 a 1 com o Ceará, no Castelão.

Bobadilla iniciou a partida em Fortaleza como titular, já que Luis Zubeldía decidiu preservar alguns atletas devido à sequência desgastante de jogos. O paraguaio teve um bom desempenho, participou da construção das jogadas e, ao lado de Alisson, protegeu o meio-campo tricolor.

Marcos Antônio entrou no segundo tempo justamente na vaga de quem tem sido sua dupla de volantes: Alisson. Mas, com poucos minutos em campo, acabou sendo advertido com o único cartão amarelo que faltava para ele ter de cumprir suspensão na próxima rodada do Campeonato Brasileiro.