Viviane e Tatiane se destacam, e Brasil fatura 5 ouros no 2º dia do Sul-Americano de Atletismo

Mirelle Leite (Pinheiros-SP), que também estava na altitude de Paipa com Tatiane, terminou a prova com a medalha de bronze. A pernambucana de 22 anos fez o tempo de 10.13.35.

No decatlo, José Fernando Ferreira Santana (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG), o Balotelli, fez o sexto resultado do ranking mundial em 2025, com 7.847 pontos. O pernambucano de 25 anos, treinado por Neilton Moura, assumiu a liderança do ranking sul-americano da prova. Pedro de Oliveira (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) conquistou o bronze: fez 7.116 pontos, com dois recordes pessoais (nos 100 metros e no arremesso do peso), e mesmo tendo zerado no salto com vara.

O Campeonato Sul-Americano Adulto de Mar del Plata termina neste domingo (27), com a realização de 20 finais - o Brasil estará presente em todas as provas.

As medalhas do Brasil no segundo dia do Sul-Americano de Mar del Plata:

Ouro (5)