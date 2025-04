Vasco apresenta nova proposta e mira renovar com Léo Jardim até 2030

Em São Januário, a segurança da meta tem nome e sobrenome: Léo Jardim. O goleiro, que se firmou como um dos pilares do Vasco desde sua chegada em 2023, é alvo prioritário da diretoria para uma renovação contratual robusta. E as conversas ganharam um novo capítulo: o clube apresentou uma nova proposta ao staff do jogador, mirando um vínculo longo, até dezembro de 2030.

Essa é a terceira oferta formalizada pelo Cruzmaltino, demonstrando o claro interesse em manter o camisa 1. As propostas anteriores visavam extensões até 2028 e 2029, mas a atual vai além, oferecendo não só uma valorização salarial condizente com seu desempenho, mas também um projeto de carreira. A ideia é clara: transformar Léo Jardim em um ídolo histórico do clube, apostando na sua qualidade técnica, liderança (ele é o segundo capitão na ausência de Vegetti) e na forte identificação já criada com a torcida.

Desde que assumiu a titularidade, Jardim não saiu mais do time nas principais competições, atuando em todas as partidas do Brasileirão em 2023 e 2024. Suas atuações seguras, defesas decisivas (como as que salvaram o time em clássicos recentes) e a convocação para a Seleção Brasileira no início do ano só reforçaram seu status e a importância de sua permanência. Com contrato atual válido apenas até o fim de 2025, a renovação se tornou uma pauta central na Colina.