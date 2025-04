Sub-15 do Corinthians goleia Santo André pelo Paulista; sub-17 vence e mantém invencibilidade

A equipe comandada pelo treinador Milton Gomes foi a campo com: Milani; Cauã Souza, Iago Machado, Pedro Neto e Lucca; Victor Calderan, Heitor e Guilherme Amorim; Cristian, Kaue Furquim e Gui Bom.

Com o resultado, a equipe sub-17 alvinegra manteve os 100% de aproveitamento no Paulista e segue na liderança do Grupo 13. Até o momento, são três vitórias em três jogos, com nove pontos somados.

Agora, o sub-17 do Corinthians volta aos gramados pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O Timão encara o Terceiro Milênio, às 11h do próximo sábado, na Fazendinha.