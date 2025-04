Santos fecha preparação para enfrentar o Bragantino, e time titular terá mudanças

Para receber o Massa Bruta, o Santos não conta com Álvaro Barreal. O meia-atacante sofreu uma pequena lesão muscular na coxa esquerda. Além dele, Neymar e Soteldo também se recuperam de contusão muscular e ficam de fora. O meio-campista Zé Rafael, permanece em transição física.

Fecha a lista de baixas Thaciano, que sofre com uma inflamação no tendão de Aquiles da perna esquerda e também está em recuperação no CEPRAF.