Ryan Francisco marca, São Paulo empata com o Ceará e segue invicto no Brasileiro

Quase a virada

Já nos acréscimos, aos 47 minutos, Bobadilla deixou Luciano na cara do gol. O camisa 10 do São Paulo bateu de primeira, mas Fernando Miguel esticou a perna para operar um verdadeiro milagre e evitar a virada do Tricolor antes do intervalo.

Segundo tempo

No segundo tempo, ambas as equipes fizeram mudanças na equipe. Zubeldía decidiu sacar Ferreirinha no intervalo e promover a entrada de Cédric Soares, deixando o time um pouco menos ofensivo. Posteriormente, André Silva também entrou na vaga do autor do gol são-paulino, Ryan Francisco.

Fato é que a primeira grande oportunidade de gol do segundo tempo aconteceu somente aos 28 minutos. Após bate-rebate dentro da área, a bola sobrou nos pés de Matheus Araújo, que preferiu chutar sem deixar a bola cair no chão e mandou por cima do gol, perdendo uma chance incrível de recolocar o Ceará à frente no placa.

Mais tarde o Ceará teve outra boa oportunidade após cobrança de escanteio de Nicolas. Pedro Raul concluiu de cabeça, mandando próximo à trave do goleiro Rafael. Sem conseguir neutralizar os donos da casa, Zubeldía se viu na obrigação de promover a entrada de mais um defensor - Alan Franco na vaga de Luciano - para segurar o empate nos acréscimos do segundo tempo e voltar para a capital paulista com um ponto na bagagem.