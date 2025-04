Robinho Jr. marca, mas Santos perde do Sfera em estreia do Paulistão sub-20

O Alvinegro Praiano teve uma manhã vitoriosa neste sábado, superando o Jabaquara nas partidas válidas pelo Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17. No Estádio Espanha, a equipe Sub-15 abriu o dia com uma vitória por 3 a 1, com gols de Arthur Lima, Bernardo Silveira e Júlio César. Na sequência, foi a vez dos mais velhos garantirem mais um triunfo, desta vez por 1 a 0, com Nadson balançando as redes.

Os dois times voltam a campo pelo estadual no dia 10 de maio, quando enfrentam o Mauaense em rodada dupla no CT Rei Pelé. O Sub-15 entra em campo às 9h, seguido pelo Sub-17 às 11h.