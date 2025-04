Palmeiras x Bahia: veja prováveis escalações e mais informações do jogo pelo Brasileiro

O líder Palmeiras volta a campo neste domingo para encarar o Bahia, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo marca o encontro entre duas equipes que venceram no meio de semana pela Libertadores, mas vivem momentos distintos na competição nacional.

Invicto no Brasileirão, o Palmeiras soma 13 pontos em cinco rodadas e ocupa a primeira colocação. Na última rodada, o time de Abel Ferreira venceu o Fortaleza fora de casa por 2 a 1, com direito a defesa de pênalti de Weverton nos acréscimos.

Para o confronto diante do Bahia, o Verdão pode ter os retornos de Richard Ríos e Vitor Roque, poupados no duelo contra o Bolívar por conta de dores na coxa esquerda e no tornozelo esquerdo, respectivamente. O primeiro trabalhou integralmente nos dois dias de atividade, enquanto Roque treinou apenas no sábado.