João Fonseca vê erros em eliminação no Masters 1000 de Madri: "Desmérito meu"

Two tiebreak sets later, Tommy takes the win against Fonseca ?@mutuamadridopen | #MMOpen pic.twitter.com/ZPQr4QaM1s

April 26, 2025





Tommy Paul fechou a partida contra Fonseca em dois sets, com parciais de 7/6 (7) e 7/6 (3). O brasileiro fez um jogo equilibrado, mas falhou quando teve chances de quebrar o saque do rival e aproveitou somente 1 de 11 oportunidades.

João Fonseca vinha embalado por uma estreia convincente antes de seu primeiro confronto contra Tommy Paul. O brasileiro bateu o dinamarquês Elmer Moller por 6/2 e 6/3 na estreia de Madri.