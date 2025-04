Flamengo x Corinthians: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Para o confronto, a tendência é que o treinador possa contar com De la Cruz e Allan, que foram poupados da viagem ao Equador. A única dúvida é em relação ao lateral esquerdo Alex Sandro, que tem um edema na coxa esquerda. Caso não fique à disposição, Ayrton Lucas deve seguir como titular, já que Viña ainda se recupera de lesão no joelho.

Do outro lado, o Corinthians chega ao duelo vivendo a expectativa de ter um novo treinador. Dorival Júnior, ex-Flamengo, aceitou a proposta do clube e está por detalhes de ser anunciado. No entanto, o técnico ainda não deve ficar no comando da equipe, uma vez que não foi registrado a tempo no BID da CBF. Sua estreia deve acontecer, portanto, contra o Novorizontino, na quarta-feira.

Dessa forma, quem estará à beira do gramado neste domingo deve ser Orlando Ribeiro, que assumiu o cargo como interino. O treinador, inclusive, tem 100% de aproveitamento no comando do time - somou duas vitórias em casa contra Sport, pelo Brasileirão, e contra Racing-URU, pela Sul-Americana.

O DM do Timão está quase zerado e conta somente com Rodrigo Garro, que trata de uma tendinopatia patelar no joelho direito. Matheuzinho e José Martínez podem jogar normalmente após cumprirem suspensão, enquanto Talles Magno, que não ficou nem no banco contra o Racing-URU por estar se recuperando de uma pneumonia, é dúvida.

Ramon Abatti Abel (SC) apitará a partida, auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC). Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC) ficará no comando do VAR.

FICHA TÉCNICA