Ex-CEO do Corinthians, Fred Luz justifica saída do cargo e diz: "Não há um ambiente pacífico"

Por fim, Fred Luz também esclareceu o seu papel atual no Corinthians. Representante da empresa de consultoria Alvarez & Marsal, o dirigente deixou claro que não participa do dia a dia do clube e não tem nenhum poder de decisão nos bastidores do Parque São Jorge.

"Diretamente, eu não tenho. Não faço parte do dia a dia do Corinthians. Mas a Alvarez & Marsal continua apoiando a gestão financeira do Corinthians. Temos um papel da gestão operacional da área financeira, apoiamos num trabalho de consultoria e gestão interina, mas de apoio. Nós não participamos de nenhum decisão do Corinthians, não acompanhamos nenhuma revisão de contrato do Corinthians, nada, nada, nada. Apoiamos a diretoria financeira do Corinthians, e estou à disposição do presidente ou de qualquer um do clube para, a hora que quiser, fazer uma consulta. Mas não estou no dia a dia do Corinthians, não participo de nenhuma decisão", finalizou Fred Luz.

Dentro de campo, os dois últimos clubes em que Fred Luz trabalhou duelam neste domingo. Flamengo e Corinthians se enfrentam no Maracanã, às 16h (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.