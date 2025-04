Com treino tático, Corinthians fecha preparação para pegar o Flamengo; veja provável escalação

O Corinthians está pronto para o duelo contra o Flamengo, válido pelo Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, ainda sob comando do técnico interino Orlando Ribeiro, o elenco alvinegro finalizou a preparação para o confronto.

Na última sexta-feira, o Timão chegou a um acordo com o técnico Dorival Júnior. No entanto, o treinador não foi sequer anunciado e nem registrado no BID da CBF. Com isso, Orlando Ribeiro permanecerá à beira do gramado para a partida deste domingo.

No CT Dr. Joaquim Grava, os jogadores realizaram uma ativação na academia e, depois, fizeram o aquecimento no gramado. O treinador interino, então, aplicou um exercício tático de enfrentamento. Jogadas de bola parada ofensivas e defensivas também foram trabalhadas.