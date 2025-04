Com reforço em campo, Palmeiras finaliza preparação para enfrentar o Bahia; veja provável escalação

Além de Veiga, Murilo (lesão na coxa direita), Mayke (lesão na coxa esquerda) e Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) deram início ao processo de transição física, trabalhando no gramado com cronogramas individuais de recuperação. Portanto, seguem como desfalque.

Mais recentemente, o zagueiro Micael entrou no Departamento Médico do Palmeiras para tratar uma entorse no tornozelo esquerdo, lesão sofrida na vitória sobre o Fortaleza, no último fim de semana, no Castelão.

Assim, um provável Palmeiras tem: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno (Richard Ríos), Emiliano Martínez e Felipe Anderson; Estêvão, Facundo Torres (Paulinho) e Flaco López (Vitor Roque).

O Palmeiras está embalado na temporada com sete vitórias seguidas, marca que não alcançava desde 2021. No Campeonato Brasileiro, os comandados de Abel Ferreira ocupam a liderança, com 13 pontos conquistados. São quatro vitórias e um empate.