Com gol na prorrogação, Barcelona vence Real Madrid e conquista o 32º título da Copa do Rei

As duas equipes, agora, retornam aos gramados por competições distintas. Campeão da Copa do Rei, o Barcelona recebe a Inter de Milão nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, no jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões.

Do outro lado, o Real Madrid só joga no fim de semana e tenta recolher os cacos até lá. Os comandados de Carlo Ancelotti enfrentam o Celta de Vigo no domingo (04), a partir das 09h, no Santiago Bernabéu, pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol.

O jogo

A primeira finalização da partida saiu aos 17 minutos do primeiro tempo. Lamine Yamal recebeu do lado direito, cortou para o meio e bateu rasteiro de fora da área, mas viu a bola passar rente à trave esquerda e foi pela linha de fundo. Três minutos depois, Pedri alçou bola e Koundé cabeceou, mas Courtois espalmou.

Aos 27 minutos, o Barcelona inaugurou o marcador na final da Copa do Rei. Pedri lançou Lamine Yamal do lado direito. O ponta carregou para dentro da área e rolou para a entrada da área. Pedri, então, chegou finalizando de primeira e marcou um golaço para o time catalão.

Com 34 minutos, o Real Madrid até chegou a empatar o clássico, mas o gol foi anulado por impedimento. Lucas Vázquez enfiou grande bola para Bellingham, que marcou de dentro da área. Contudo, o inglês estava à frente do último marcador e o tento não valeu.