Campeão da Copa de 1962, Jair da Costa morre aos 84 anos

Jair da Costa atuou nos anos 60 e 70 e foi revelado pela Portuguesa. Também defendeu duas equipes italianas: Inter de Milão, onde faturou quatro títulos do Campeonato Italiano (Serie A), duas Ligas dos Campeões e duas Copas Intercontinentais, e Roma. No fim da carreira, ainda passou por Santos e Windsor Star, no Canadá.

Com a Seleção Brasileira, comemorou o título da Copa do Mundo de 1962. Ele fazia parte do elenco como reserva de Garrincha, grande destaque daquele Mundial após a contusão do Rei Pelé.