Bontempo tem edema na coxa direita constatado e desfalca Santos contra o Bragantino

Gabriel Bontempo será desfalque para o Santos no duelo diante do RB Bragantino, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP), e o Alvinegro encerrou os preparativos neste sábado.

O jovem jogador do Peixe sentiu dores no treino da última sexta-feira e, neste sábado, teve diagnosticado um edema no músculo adutor da perna esquerda e já iniciou tratamento com fisioterapia. Portanto, Gabriel Verón deve ganhar uma chance na equipe titular, comandada por Cesar Sampaio.

Além de Bontempo, Thaciano também é baixa. Isso porque o atacante sofre com uma inflamação no tendão de Aquiles da perna esquerda e também está em recuperação no CEPRAF.