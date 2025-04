Atlético-MG comunica lesões de Gabriel Menino e Lyanco; veja detalhes

O Atlético-MG ganhou duas baixas para a sequência de jogos, que inclui Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Neste sábado, após divulgar a escalação para o jogo contra o Mirassol, o time mineiro comunicou a lesão do zagueiro Lyanco e do meio-campista Gabriel Menino, sem previsão de retorno.

O zagueiro Lyanco sentiu dores no treino de sexta-feira e passou por exames que detectaram uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda. Já Gabriel Menino foi diagnosticado com lesão no ligamento colateral medial. Ambos já iniciaram os respectivos tratamentos na fisioterapia.

"O zagueiro Lyanco teve constatada uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda após sentir dores no treino desta sexta-feira. O atleta já iniciou o tratamento na fisioterapia e está fora da partida contra o Mirassol.Após sofrer uma entorse no joelho esquerdo na partida contra o Caracas, o meio-campista Gabriel Menino realizou exames de imagem, que confirmaram lesão no ligamento colateral medial. O atleta já iniciou tratamento na fisioterapia", informou o Atlético-MG.