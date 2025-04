Vasco anuncia nova segunda camisa para a temporada

Nesta sexta-feira, o Vasco e a Kappa anunciaram o lançamento do novo segundo uniforme do Cruzmaltino para a temporada de 2025. A camisa já está à venda nas lojas oficiais do clube e através do site vascostore.com.br.

Com o tema "Jamais terás a Cruz, esse é o meu batismo", a campanha contou com a presença dos jogadores Philippe Coutinho, Pablo Veggeti, Nuno Moreira, Rayan e Léo Jardim. Além disso, o clube divulgou um vídeo nas redes sociais com depoimentos de dois sócios torcedores.

"Nenhum deles tem a paixão que o vascaíno tem por esse clube. Esse amor do torcedor vascaíno, ele certamente se diferencia de qualquer outro. Só quem vive aquele momento da Barreira, aquele pré-jogo, os comerciantes, a gente estar no meio do povo. É um calor que a gente não sente em qualquer lugar, não", diz trecho do vídeo publicado pelo Vasco nas redes sociais.