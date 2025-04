Sem Camavinga, Real Madrid anuncia lista dos relacionados para a final do Copa do Rei

Nesta sexta-feira, o Real Madrid divulgou a lista dos jogadores relacionados para a grande final da Copa do Rei contra o Barcelona. A decisão acontece neste sábado, às 17 horas (de Brasília), no Estádio Olímpico de La Cartuja.

A novidade da lista foi a ausência do francês Eduardo Camavinga, diagnosticado com uma ruptura completa no tendão do músculo adutor da perna esquerda, nesta quinta-feira. O meia se machucou nos acréscimos da partida contra o Getafe, na última quarta-feira, pelo Campeonato Espanhol.

Assim, Camavinga se junta a Daniel Carvajal e Éder Militão como os desfalques do técnico Carlo Ancelotti para a final deste sábado. O Real Madrid ainda divulgou que os três jogadores viajaram até Sevilha com a delegação do clube e vão acompanhar a partida no estádio.