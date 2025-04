Santos renova contratos de João Schmidt e Kevyson; veja detalhes

"É um lugar que sempre me acolheu muito bem, me adaptei muito rápido e é um clube gigante no Brasil. Então você poder renovar e mostrar o seu trabalho é muito gratificante, é um orgulho", disse o volante.

"Essa é a ambição que a gente tem que ter, porque vestir essa camisa acho que pede isso também. Não dá para a gente almejar outra coisa e o objetivo é estar brigando sempre em cima da tabela no Brasileiro, para que no final a gente possa alcançar coisas grandes. Na Copa do Brasil é etapa por etapa e vencendo para que a gente possa chegar na final e disputar o título", completou.

Kevyson, por sua vez, chegou ao Santos em 2023, inicialmente na categoria sub-20, mas no mesmo ano já subiu para o profissional. No início de fevereiro do ano passado, porém, sofreu uma lesão de ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Com isso, perdeu daquela temporada e retornou esse ano.

"Estou muito feliz. Quero agradecer ao Santos, por acreditar no meu trabalho. Espero conseguir retribuir da melhor maneira possível dentro de campo. Estou treinando, me dedicando o máximo para quando surgir a oportunidade, poder agarrar da melhor maneira possível e ajudar o Clube, o elenco a conquistar os objetivos que foram traçados para esse ano", afirmou o jogador de 21 anos.

Com a dupla à disposição, o Peixe volta a campo neste domingo, às 20h30 (de Brasília), contra o Red Bull Bragantino, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.