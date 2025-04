Real Madrid cobra esclarecimentos da Federação Espanhola após fala de árbitro da final da Copa do Rei

Através de uma nota oficial, o Real Madrid cobrou explicações da Federação Espanhola sobre as falas de Ricardo de Burgos Bengoetxea, árbitro que atuará na final da Copa do Rei da Espanha neste sábado, no duelo entre os Merengues e o Barcelona.

Após tomar conhecimento de que Ricardo seria o responsável pelo apito na decisão, o Real Madrid divulgou um vídeo através da TV Real, mostrando erros e questionando a qualidade do árbitro, alegando que ele nunca apitou um jogo de Liga dos Campeões, por exemplo.