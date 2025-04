NBA: Thunder consegue virada histórica sobre os Grizzlies; Knicks e Clippers vencem

Três jogos movimentaram os Playoffs da NBA, liga norte-americana de basquete, na noite desta quinta-feira. O Oklahoma City Thunder venceu o Memphis Grizzlies por 114 a 108, no FedExForum, e abriu 3 a 0 na série.

Perdendo por 2 a 0, os Grizzlies precisavam vencer dentro de casa para ainda ter chances de avançar para a próxima fase. A equipe começou bem o jogo, chegou a liderar por 29 pontos no segundo quarto e foi para o intervalo vencendo por 77 a 51.

No entanto, no segundo período, após a lesão de Ja Morant, o Oklahoma City Thunder melhorou na partida e reagiu. A equipe visitante assumiu a liderança pela primeira vez restando apenas 1 minuto e 20 segundos para o fim do jogo e venceu a partida. Essa foi a segunda maior virada e a primeira vez que uma equipe tirou 26 pontos de desvantagem nos dois últimos quartos tempo na história dos Playoffs da NBA