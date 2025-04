Murilo, Mayke, Veiga e Bruno Rodrigues iniciam transição, e Palmeiras se reapresenta com novidades

Na atividade desta sexta-feira, o Alviverde contou com outras duas novidades. Preservado do duelo embate por dores na coxa esquerda, Richard Ríos treinou em tempo integral. Além do camisa 8, Vitor Roque, também preservado, mas por dores no tornozelo esquerdo, fez cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance.

Assim, os jogadores palestrinos que atuaram mais minutos na Bolívia fizeram trabalhos regenerativos na parte interna. Enquanto isso, o restante do grupo, com alguns atletas das categorias de base, participou de atividades técnicas em dimensões reduzidas com objetivos específicos.

O Palmeiras volta aos gramados no domingo, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, às 18h30 (de Brasília). A bola vai rolar no Allianz Parque, casa do Verdão, que terá ocupação reduzida.