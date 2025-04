Flamengo espera aproveitar fragilidade do Corinthians na metade inicial dos jogos

O Flamengo enfrenta o Corinthians neste domingo no esperado clássico das maiores torcidas do futebol brasileiro. Um detalhe pode ajudar o Rubro-Negro no duelo marcado para o estádio do Maracanã, às 16 horas: os problemas do rival na metade inicial dos jogos.

O ponto-chave da partida pode estar no primeiro tempo do confronto. Nos cinco jogos da competição nacional, o Corinthians levou seis gols. Quatro deles (66,6%) foram registrados no primeiro tempo das partidas.