Estevão fala sobre escolha pelo Chelsea e revela apoio de Neymar após pênalti perdido em Derby

"You will always be my two biggest idols. Whatever I achieve, I will owe it to you."

On his 18th birthday, Estêvão writes a touching tribute to his mom and dad. https://t.co/M2YZKnIn4M

? The Players' Tribune (@PlayersTribune) April 24, 2025

Com a maioridade, o atacante agora está liberado para integrar o elenco do Chelsea. No ano passado, sua venda ao clube de Londres foi firmada por cerca de 34 milhões de euros (R$ 219 milhões). O atacante brasileiro só irá ao clube inglês após a disputa do Super Mundial de Clubes.

"Vocês sabem como será difícil, para mim, deixar a torcida do Palmeiras. A verdade é que mal sei o que dizer a eles. Desde o primeiro momento em que pisei em campo, eles me demonstraram tanto amor e carinho. Saber que fui capaz de retribuir a alegria deles... É uma sensação inestimável", relatou.

Pelo Verdão, Estevão esteve em campo em 67 oportunidades, acumulando 22 gols e 11 assistências pela equipe. O jovem também conquistou o Campeonato Brasileiro de 2023 com o clube.