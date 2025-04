Corinthians e Dorival Júnior se acertam e anúncio fica por detalhes

A novela entre Corinthians e Dorival Júnior chegou ao fim. Na manhã desta sexta-feira, clube e treinador fecharam negócio até dezembro de 2026, deixando o anúncio da contratação por detalhes de acontecer. O tempo do vínculo é até o fim do mandato do presidente Augusto Melo no Timão.

Ainda nesta semana, após a negociação com Tite ter dado errado, Fabinho Soldado viajou a Florianópolis para conversar com Dorival e seu staff. Entretanto, as partes não chegaram a um acordo durante a viagem, fazendo com o dirigente do Corinthians voltasse a São Paulo sem uma definição.

A informação sobre o acerto entre Corinthians e Dorival foi divulgada inicialmente pelo GE e posteriormente confirmada pela Gazeta Esportiva.