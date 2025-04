Conselho Fiscal do Corinthians é unânime e sugere a reprovação das contas da gestão Augusto Melo

O grupo de conselheiros fiscais reporta diretamente ao Cori, responsável por analisar o balanço financeiro do Corinthians e enviá-lo ao Conselho Deliberativo, órgão presidido por Romeu Tuma Júnior.

O CD deve votar o balanço nesta segunda-feira, data limite para o clube aprovar ou reprovar o documento antes do envio aos órgãos federais.

O documento apresentado pela diretoria no último sábado mostrou um aumento da dívida bruta em R$ 598 milhões em apenas 12 meses, um recorde na história do clube e que elevou a dívida bruta para o patamar de R$ 2.568 bilhões. O déficit do exercício, entre resultados com futebol e clube social, ficou em R$ 181.766 milhões depois de três anos seguidos de superávit.

Uma possível reprovação do balanço financeiro do Corinthians pode motivar um novo pedido de impeachment do presidente Augusto Melo, que já enfrenta outros dois processos que solicitam sua destituição do cargo.

Internamente, ainda existe um grande temor do clube ser expulso do Profut, programa do Governo Federal de refinanciamento das dívidas federais, por descumprimento das obrigações previstas na Lei. A exclusão do programa pode refletir em um quadro insolúvel perante ao mercado e, por isso, gera tamanha preocupação.