Botafogo x Fluminense: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

? Botafogo F.R. (@Botafogo) April 25, 2025

Apesar de não perder desde a estreia, o Tricolor vem de empates por 1 a 1 em jogos tidos como tranquilos: diante do Vitória em casa e no meio de semana contra o Unión Española, no Chile, pela Copa Sul-Americana. Existe a preocupação que um tropeço pode tumultuar o ambiente do terceiro colocado que, com dez pontos, mira a liderança, hoje nas mãos do Palmeiras, que soma 13 pontos.

Já o Botafogo possui apenas cinco unidades, e vem de duas derrotas por 1 a 0. A equipe perdeu do Atlético-MG, em Minas Gerais, na rodada passada, e no meio de semana do Estudiantes, na Argentina, pela Copa Libertadores. O trabalho do técnico Renato Paiva está sob pressão. O ponto positivo para o Glorioso é o grande retrospecto no confronto direto com o Fluminense. O Botafogo venceu os últimos sete confrontos, maior série da história do clássico. A última derrota para o Fluminense foi em 2022.

Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, espera que sua equipe seja eficiente para acabar com o jejum.