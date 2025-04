Botafogo fecha acordo com novo parceiro para a temporada: veja os detalhes

Por que Abel se irrita com críticas na Libertadores?

"A oxigenoterapia hiperbárica vem sendo cada vez mais reconhecida como uma aliada estratégica no esporte de alto rendimento", comentou Marcos Cezar, gerente do Núcleo de Saúde e Performance do Botafogo.

O novo patrocinador já irá aparecer no uniforme botafoguense a partir deste sábado (26). O Glorioso entra em campo diante do Fluminense, no Estádio Nilton Santos, pelo Brasileirão 2025.

"Buscamos parceiros que compartilhem da nossa visão de excelência, inovação e cuidado com os detalhes. A Oxy chega ao Botafogo não apenas como fornecedora de tecnologia, mas como parte de um ecossistema que valoriza o desempenho sustentável e o investimento inteligente em saúde", explicou Marcelo Furtado, diretor comercial do Botafogo.